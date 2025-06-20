На вихідні на більшості території України прогнозують невеликі дощі

У західних областях фіксують поле підвищеного атмосферного тиску, відповідно, без опадів.

Гідромецентр оприлюднив прогноз погоди на вихідні, 21-22 червня.

За інформацією синоптиків, 21-23 червня територія України продовжуватиме перебувати під впливом північно-західних процесів.

Через атмосферні фронти, що переміщуватимуться з північного заходу, у більшості областей буде нестійка погода з короткочасними дощами, вдень місцями з грозами. Лише в західних областях у вихідні формуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску, яке в понеділок пошириться на більшість районів Правобережжя.

«Вслід за фронтами надходитиме холодне повітря з північних широт. Відчуття дискомфорту підсилюватиме рвучкий північно-західний та західний вітер», - додали в Гідромецентрі.

Також 21-23 червня в Україні, крім більшості північних, 21-22 червня Рівненської, Житомирської, 23 червня і Харківської областей фіксуватимуть надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Завтра, 21 червня, вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім заходу, пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі сягатиме 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.