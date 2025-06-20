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Сибіга заявив, що Путін - «масовий убивця власного народу»

Український міністр прокоментував останні заяви російського диктатора, назвавши їх «божевільними» і «цинічними».

Сибіга заявив, що Путін - «масовий убивця власного народу»
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нинішні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

У соцмережі Х міністр написав, що ці «цинічні заяви» демонструють «повну зневагу до зусиль США з досягнення миру». 

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«У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають негайно припинити вбивства, головний воєнний злочинець Росії обговорює плани захоплення нових українських територій і вбивства ще більшої кількості українців. Але серед усіх сьогоднішніх божевільних заяв Путіна особливо вирізняється одна — про «ногу російського солдата». Насправді ж там, де ступає російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування і спустошення», - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України наголосив, що Путіну «байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими дронами». 

«Він — масовий убивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бійнi в Україні, не досягши жодної стратегічної мети. Мільйон солдатів. Два мільйони ніг. І поки Путін посилає російські ноги вторгатися в інші країни, він ставить росіян удома на коліна — в економічному сенсі», - заявив міністр.

Сибіга вважає, що заяви Путіна мають на меті відвернути увагу громадськості від «повного провалу його чвертьстолітнього правління». 

«Воно завело Росію до ганебного клубу держав-вигнанців, таких як Північна Корея та Іран, в міжнародну ізоляцію й нескінченну економічну стагнацію, яка лише поглиблюватиметься», - додав глава МЗС.

Сибіна наголосив, що єдиний спосіб змусити Росію до миру — це «позбавити її відчуття безкарності». Також міністр закликав посилити підтримку оборони Україну і санкції проти РФ, визнати Росію державою-спонсором тероризму та ізолювати її повністю. 

  • Російський диктатор 20 червня знову повторив міфи про те, що росіяни і українці нібито «один народ» і що Україна може скинути на РФ «брудну ядерну бомбу». Також Путін заявив, що заявив, що де ступає нога російського солдата, то там російська територія і не виключив вторгнення в Суми.
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