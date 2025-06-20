АТЕШ: росіяни готують самокати для штурмів на Херсонщині

Російські окупанти в районі Олешок Херсонської області готуються до штурмових дій із використанням самокатів.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" з числа військовослужбовців 24-го МСП ЗС РФ повідомляють, що в районі Олешок відбувається перегрупування через великі втрати в особовому складі. Також окупанти готуються до штурмових дій.

Командування ЗС РФ змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму. "Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий або на самокаті, або пішки. Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням: "м'ясні штурми" тут продовжаться, але вже на самокатах — для тих, хто зможе їх знайти", — кажуть в "АТЕШ".