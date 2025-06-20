Калмикова: понад 1200 дітей ветеранів отримали сертифікати із компенсації вартості навчання

1272 дітей захисників вже отримали сертифікати у «Дії» щодо компенсації вартості навчання за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

За її словами, із цієї кількості 1096 вже підтвердили сертифікат на державну допомогу в застосунку «Дія».

«Наступний крок – надходження повідомлення про відшкодування. Кошти будуть автоматично перераховані на рахунок закладу освіти. Сертифікати на державну допомогу надаються поетапно. Першими Сертифікати надаються студентам випускних курсів – щоб забезпечити своєчасну підтримку тим, хто завершує навчання вже цього року. Важливо! Підтвердити Сертифікат на компенсацію у Дії потрібно протягом 20 календарних днів», - розповіла міністерка.

Ті, хто не отримав сповіщення і сертифікат, повинні уточнити у своєму закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів. Тоді треба подати до закладу документи, що підтверджують статус (документ, що підтверджує статус або витяг з ЄДРВВ).

«Якщо ви вже подали всі необхідні документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України, очікуйте Сертифікат в застосунку Дія найближчим часом. Після його отримання не забудьте підтвердити сертифікат на компенсацію в застосунку Дія», - додала Калмикова.