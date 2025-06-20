Мешканку Херсонщини засудили на 10 років позбавлення волі за участь у проведенні псевдореферендуму

Поліцейські викрили 40-річну жительку Музиківки Херсонської області, яка у вересні 2022 року погодилася взяти участь у проведенні незаконного референдуму щодо приєднання Херсонської області до Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські встановили, що окупанти залучили жінку до роботи “виборчої комісії”, яка відповідала на території Східного та Загорянівки за проведення псевдореферендуму щодо входження Херсонщини до складу Росії. Під час цього “голосування” зловмисниця видавала на “дільниці” бюлетені”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці заочно повідомили жінці про підозру в колабораційній діяльності.

В свою чергу суд визнав жінку винною, та заочно засудив її до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною із виборчим процесом, на строк 15 років, із конфіскацією всього належного їй майна. Це максимальне передбачене за цим звинуваченням покарання.