“Трибуна”: СБУ затримала за проросійську пропаганду журналіста Кирила Стадніченка

За даними видання Tribuna.com, СБУ викрила за поширення російської пропаганди спортивного журналіста Кирила Стадніченка.
Видання зазначає, що слідчі СБУ повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій).
За даними СБУ, він закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ у телеграм-каналах.
Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Стадніченко розпочав свою кар’єру у спортивній журналістиці у 1992 році. Розпочинав у “Спортивній газеті”, працював редактором відділу “Спорт” у газеті “Економічні вісті”, в УНІАН, також працював на сайтах “Телеграф” та “Чемпіон”.
Влітку 2024 року Стадніченко працював на Олімпійських іграх у Парижі.
- Служба безпеки затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. У Києві затримано колишнього пропагандиста однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.