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“Трибуна”: СБУ затримала за проросійську пропаганду журналіста Кирила Стадніченка

Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

“Трибуна”: СБУ затримала за проросійську пропаганду журналіста Кирила Стадніченка
Кирило Стадніченко
Фото: Редактор

За даними видання Tribuna.com, СБУ викрила за поширення російської пропаганди спортивного журналіста Кирила Стадніченка.

Видання зазначає, що слідчі СБУ повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій).

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За даними СБУ, він закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ у телеграм-каналах.

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Скріншот повідомлень Стадніченка
Фото: Трибуна
Скріншот повідомлень Стадніченка

Стадніченко розпочав свою кар’єру у спортивній журналістиці у 1992 році. Розпочинав у “Спортивній газеті”, працював редактором відділу “Спорт” у газеті “Економічні вісті”, в УНІАН, також працював на сайтах “Телеграф” та “Чемпіон”.

Влітку 2024 року Стадніченко працював на Олімпійських іграх у Парижі.

  • Служба безпеки затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. У Києві затримано колишнього пропагандиста однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.
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