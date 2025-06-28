Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму дрони СБУ знищили ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери

Дрони атакували військовий аеродром «Кіровське».

У Криму дрони СБУ знищили ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери
російський гелікоптер Мі-28, фото ілюстративне
Фото: скриншот відео

В ніч з 27 на 28 червня дрони української Служби безпеки атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму. 

Як повідомили у СБУ, нанесене вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компоненту, засобах протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога. 

"Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1»", – повідомила спецслужба.  

Support LB.ua

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей рф завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", – наголосили в СБУ. 

  • Нещодавно бійці ГУР уразили російські системи ППО в Криму. Під удари потрапили компоненти комплексу ППО С-400 “Тріумф”.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies