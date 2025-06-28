У Криму дрони СБУ знищили ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери

В ніч з 27 на 28 червня дрони української Служби безпеки атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили у СБУ, нанесене вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компоненту, засобах протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

"Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1»", – повідомила спецслужба.

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей рф завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", – наголосили в СБУ.