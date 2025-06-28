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Генштаб: кількість боїв на фронті сягнула 71

29 атак росіян припали на Покровський напрямок.

Генштаб: кількість боїв на фронті сягнула 71
українська армія
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Станом на 16.00 28 червня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 71.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Миропільське, Покровка, Уланове, Славгород, Петрушівка, Студенок, Гірки, Братениця та Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися шість боєзіткнень, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 202 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, шість — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили шість атак на позиції наших військ у районах Вовчанська та Строївки, два боєзіткнення продовжуються. Авіація противника вдарила КАБами по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, триває два боєзіткнення.

На Лиманському агресор 10 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському противник п’ять разів намагався йти вперед поблизу Григорівки — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів відбили.

На Краматорському Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися у напрямку Білої Гори.

На Торецькому противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки. На даний час один бій триває.

На Покровському ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському українські оборонці відбили чотири атаки ворога у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія та Шевченко. Ще два боєзіткнення тривають.

Авіаударів некерованими авіаракетами зазнали Залізничне та Білогір’я на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку під удари авіації загарбників потрапили Кам’янське та Оріхів.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках на цей час боєзіткнень не зафіксовано.
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