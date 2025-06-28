За сьогодні на Херсонщині через атаки РФ постраждали семеро цивільних

Військові армії РФ били по населених пунктах із артилерії та за допомогою БпЛА.

Упродовж 28 червня унаслідок російських атак на Херсонщині постраждало семеро людей.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Військові армії РФ били по населених пунктах Херсонської області з артилерії та за допомогою БпЛА.

Станом на 18:00 відомо про сімох цивільних, які дістали поранень внаслідок обстрілів.

Від артилерійської зброї, якою окупанти били по Білозерці, постраждали двоє людей.

Ще п’ятеро цивільних отримали поранення у Херсоні та Дар’ївці через атаки безпілотними літальними апаратами по автомобілях, всередині яких перебували люди.

Також пошкоджень зазнали приватні будинки, автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.