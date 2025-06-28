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Сирський: росіяни рвуться до Костянтинівки, але крім втрат нічого не добилися

Агресор намагається прорвати українську оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.

Сирський: росіяни рвуться до Костянтинівки, але крім втрат нічого не добилися
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Продовжуються бої на новому напрямку фронту – Добропільському. Росіяни рвуться до Костянтинівки, але крім численних втрат нічого не добилися.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин підрозділів, які тримають оборону на Донеччині.

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«Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках», - розповів головком.

Сирський повідомив, що минулого тижня поблизу Яблунівки окупанти здійснили потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але Сили оборони зупинили наступ, знищивши велику кількість особового складу росіян і 20 бронемашин.

«Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. іддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації. Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення», - додав Сирський.
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