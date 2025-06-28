Сирський: росіяни рвуться до Костянтинівки, але крім втрат нічого не добилися

Агресор намагається прорвати українську оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.

Продовжуються бої на новому напрямку фронту – Добропільському. Росіяни рвуться до Костянтинівки, але крім численних втрат нічого не добилися.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин підрозділів, які тримають оборону на Донеччині.

«Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках», - розповів головком.

Сирський повідомив, що минулого тижня поблизу Яблунівки окупанти здійснили потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але Сили оборони зупинили наступ, знищивши велику кількість особового складу росіян і 20 бронемашин.

«Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. іддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації. Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення», - додав Сирський.