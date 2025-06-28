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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний наземний комплекс «Мураха»

«Мураха» один з лідерів по вантажопідйомності.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний наземний комплекс «Мураха»
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс «Мураха». 

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

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«Мураха» – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

«Мураха», з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.

Різні канали управління дають змогу використовувати комплекс в зоні роботи ворожих засобів РЕБ. Ходові особливості цього НРК дозволяють рухатись по місцевості зі складним рельєфом та долати невеликі броди.
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