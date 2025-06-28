П’ятеро бігунів здійснили безперервний естафетний забіг і подолали дистанцію у понад пів тисячі кілометрів – з Києва до Львова за 42 години, щоб зібрати гроші для 125 бригади. Також вони встановили національний рекорд, передає Суспільне.

Спортсмени Володимир Ханас, Володимир Молінський, Микола Луговий, Володимир Литвин та Валерій Шажко стартували з Майдану Незалежності ввечері 26 червня.

Бігуни подолали маршрут з Києва до Львова через Житомир та Рівне. Фінішною точка естафетного забігу п’ятьох ультрамарафонців стала площа Ринок.

"Серед учасників забігу є три майстри спорту, два військовослужбовця, один кандидат у майстри спорту і один аматор, який справився з завданням на п’ятірку. Погода була різна – був дощ, був вітер, була температура в першу ніч 9 градусів. В другу ніч – 19 градусів", – розповідає головний сержант 125 бригади Валерій Шажко.

Забіг приурочили до Дня Конституції України. Перші 180 кілометрів бігуни подолали за 12 годин естафети. У кожному місті волонтерів супроводжували місцеві спортсмени.

"Відпочинки в нас були, бо ми бігали естафетою. Перший учасник біжить, а потім міняють його, другий, третій, четвертий і п’ятий. І поки ті міняють, перший біжить, можуть собі розлягтися. У нас у одній машині було два спальних місця, що навіть могли собі трошки ноги розпрямити і навіть собі покімарити", – каже майстер спорту з легкої атлетики Володимир Ханас.

Учасники встановили національний рекорд – пробігли 535 кілометрів зі столиці до Львова за 41 годину і 57 хвилин.

"У мене не було такого морального права, щоб думати про те, щоб зупинитися. Це ультрамарафон. Ультрамарафон біжать головою, а потім вже ногами", – говорить майстер спорту з легкої атлетики Володимир Молінський.

П’ятьох бігунів об’єднала одна благодійна мета – зібрати кошти на дрони для підрозділу “Рубак” у складі 125 бригади територіальної оборони. Долучитися до збору можна до кінця червня на сторінках організаторів.