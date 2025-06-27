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Легкоатлет Погорілко встановив національний рекорд у бігу на 400 метрів на командному ЧЄ

Він перевершив власне досягнення.

Легкоатлет Погорілко встановив національний рекорд у бігу на 400 метрів на командному ЧЄ
Олександр Погорілко після забігу
Фото: Bjorn Paree

Український легкоатлет Олександр Погорілко посів другу сходинку в забігу на 400 метрів на командному Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Українець подолав дистанцію за 44.81 секунди та оновив національний рекорд. Олександр перевершив власне досягнення, яке встановив у 2024 році – 44.94 секунди.

Олександр Погорілко (по центру) на фініші
Фото: Bjorn Paree
Олександр Погорілко (по центру) на фініші

Першу сходинку в забігу посів британець Семюель Ріардон – 44.60 секунди, а третім прибіг Патрік Саймон Еньїнгі з Угорщини – 44.84 секунди.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики триває у Мадриді, Іспанія. 

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги в Парижі.
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