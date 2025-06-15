Українка Магучіх здобула срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСпорт

Українка Магучіх здобула срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

Вона не подолала планку висотою 2.03 метра. 

Українка Магучіх здобула срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Ярослава Магучіх під час стрибка
Фото: EPA/UPG

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла другу сходинку на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, Швеція.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Перемогу здобула Нікола Оліслагерс з Австралії, показавши результат 2.01 метра.

Ще одна українка Юлія Левченко завершила змагання, розділивши четверту-сьому сходинки.

Результати змагань:

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99

3. Марія Жодзік (Польща) — 1,93

4-7. Енгла Нільссон (Швеція) — 1,91

4-7. Юлія Левченко (Україна) — 1,91

4-7. Вашті Каннігнем (США) — 1,91

4-7. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91

8. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,91

9. Крістіна Гонзель (НІмеччина) — 1,91

Нагадаємо, Ярослава Магучіх – володарка кращого результату сезону у стрибках у висоту. Вона подолала планку висотою 2.02 метра.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies