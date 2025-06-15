Українка Магучіх здобула срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

Вона не подолала планку висотою 2.03 метра.

Ярослава Магучіх під час стрибка

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла другу сходинку на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, Швеція.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Перемогу здобула Нікола Оліслагерс з Австралії, показавши результат 2.01 метра.

Ще одна українка Юлія Левченко завершила змагання, розділивши четверту-сьому сходинки.

Результати змагань:

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99

3. Марія Жодзік (Польща) — 1,93

4-7. Енгла Нільссон (Швеція) — 1,91

4-7. Юлія Левченко (Україна) — 1,91

4-7. Вашті Каннігнем (США) — 1,91

4-7. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91

8. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,91

9. Крістіна Гонзель (НІмеччина) — 1,91

Нагадаємо, Ярослава Магучіх – володарка кращого результату сезону у стрибках у висоту. Вона подолала планку висотою 2.02 метра.