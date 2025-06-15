Українка Магучіх здобула срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла другу сходинку на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, Швеція.
Про це повідомило Суспільне спорт.
Перемогу здобула Нікола Оліслагерс з Австралії, показавши результат 2.01 метра.
Ще одна українка Юлія Левченко завершила змагання, розділивши четверту-сьому сходинки.
Результати змагань:
1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 м
2. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99
3. Марія Жодзік (Польща) — 1,93
4-7. Енгла Нільссон (Швеція) — 1,91
4-7. Юлія Левченко (Україна) — 1,91
4-7. Вашті Каннігнем (США) — 1,91
4-7. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91
8. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,91
9. Крістіна Гонзель (НІмеччина) — 1,91
Нагадаємо, Ярослава Магучіх – володарка кращого результату сезону у стрибках у висоту. Вона подолала планку висотою 2.02 метра.