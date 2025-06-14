Збірна України з волейболу здобула другу перемогу в Лізі Націй

Дебютна Ліга Націй для української збірної з волейболу поки складається успішно: після яскравої перемоги у першому матчі над США "синьо-жовті" знову потішили вболівальників у протистоянні із Кубою.

Острів'яни двічі поступалися і обидва рази змогли відігратися, перевівши гру у вирішальну партію-тайбрейк. В ній українці продемонстрували максимум характеру і першими набрали переможне 15-те очко.

3:2 у підсумку і збережене місце у чільній трійці загальної турнірної таблиці. Далі у нашої команди - ще два протистояння перед завершенням ігрового тижня: з Бразилією 14 червня та Іраном 15 червня.