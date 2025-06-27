Ван Ністелрой пішов з посади головного тренера «Лестера»

«Лестер» оголосив про те, що Руд ван Ністелрой залишив посаду головного тренера клубу.

Про це повідомила пресслужба команди з однойменного міста.

Ністелрой і «Лестер» припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

«Я хотів би особисто подякувати гравцям "Лестера", тренерам, академії та всьому персоналу, з якими я працював, за їхній професіоналізм і відданість під час мого перебування в клубі. Також дякую вболівальникам за підтримку і хочу скористатися цією нагодою, щоб побажати клубу всього найкращого в майбутньому», – сказав нідерландський тренер.

Нагадаємо, у минулому сезоні «Лестер» фінішував на 18-й сходинці АПЛ та понизився у класі.