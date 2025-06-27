Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
ГоловнаСпорт

Ван Ністелрой пішов з посади головного тренера «Лестера»

Нідерландець вилетів з «лисицями» до Чемпіоншипу.

Ван Ністелрой пішов з посади головного тренера «Лестера»
Нідерландський тренер Руд ван Ністелрой
Фото: EPA/UPG

«Лестер» оголосив про те, що Руд ван Ністелрой залишив посаду головного тренера клубу.

Про це повідомила пресслужба команди з однойменного міста.

Ністелрой і «Лестер» припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

«Я хотів би особисто подякувати гравцям "Лестера", тренерам, академії та всьому персоналу, з якими я працював, за їхній професіоналізм і відданість під час мого перебування в клубі. Також дякую вболівальникам за підтримку і хочу скористатися цією нагодою, щоб побажати клубу всього найкращого в майбутньому», – сказав нідерландський тренер. 

Нагадаємо, у минулому сезоні «Лестер» фінішував на 18-й сходинці АПЛ та понизився у класі.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies