Українські волейболісти здобули третю перемогу у Лізі націй-2025

У шостій грі групового турніру Ліги націй-2025 чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українські волейболісти завдали поразки команді Туреччини з рахунком 3:0 (25:11, 25:22, 25:21).

Наступні матчі збірна України проведе проти Японії (27 червня), Болгарії (29 червня), Нідерландів (16 липня), Італії (17 липня) та Сербії (18 липня).

У попередніх матчах українські волейболісти здобули перемоги над збірними США - 3:0 та Куби - 3:2, поступилися Бразилії - 2:3, Ірану - 2:3 та Франції - 0:3.

Турнірне становище: Польща - 13 очок (після 5-ти ігор), Бразилія - 12 (5), Словенія - 11 (5), Японія - 11 (6), Італія - 10 (5), Україна - 10 (6), Франція - 9 (6), Болгарія - 8 (5), Аргентина - 8 (5), США - 7 (5), Німеччина - 9 (6), Канада - 7 (5), Іран - 7 (5), Китай - 7 (5), Куба - 6 (5), Сербія - 3 (5), Нідерланди - 3 (6), Туреччина - 3 (6).

Фінальна частина Ліги націй з волейболу, у якій гратимуть вісім збірних, пройде в Китаї.