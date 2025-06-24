Ліонель Мессі сьогодні святкує день народження

Легендарному аргентинському футболісту Ліонелю Мессі сьогодні виповнилося 38 років.

Упродовж професійної кар’єри аргентинець виступав у складі «Барселони» (2004 - 2021), ПСЖ (2021 - 2023), «Інтер Маямі» (досі) та збірної Аргентини з футболу.

Мессі є найтитулованішим футболістом в історії, маючи в активі 46 трофеїв. Окрім того, Ліонель – рекордсмен за кількістю виграних «Золотих м’ячів» (8).

Загалом в активі аргентинського форварда 866 голів та 362 асисти на дорослому рівні.

Зараз Ліонель Мессі виступає у складі «Інтер Маямі», у складі якого бере участь у Клубному чемпіонаті світу з футболу. Американці вийшли до плей-оф змагань, де зустрінуться з ПСЖ.