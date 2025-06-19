Федерація футболу Англії офіційно звинуватила Мудрика у порушенні антидопінгових правил

Ймовірне покарання - дискваліфікація на чотири роки.

Футбольна асоціація Англії офіційно звинуватила українця Михайла Мудрика у порушенні антидопінгових приписів через позитивну пробу на заборонений препарат мельдоній.

Як пише The Guardian, правила ФА передбачають максимальне покарання у вигляді дискваліфікації на чотири роки. Гравець "Челсі" повідомив контрольно-дисциплінарний орган, що не визнає своєї провини.

Допінг у пробі футболіста збірної України було знайдено наприкінці минулого року. З листопада Мудрик був тимчасово відсторонений від футболу, втративши можливість тренуватися зі своїм клубом та виступати в офіційних матчах.

Результати проби "Б", запит на відкриття якої зробили адвокати футболіста, публічно не оприлюднювали.

Для свого захисту Мудрик найняв юридичну фірму Morgan Sports Law, яка змогла скоротити дискваліфікацію відомого гравця збірної Франції Поля Погба з 4 років до 18 місяців.