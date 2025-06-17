На клубному чемпіонаті світу з футболу “Челсі” переміг “Лос-Анджелес”

В США проходить клубний чемпіонат світу з футболу. У третій ігровий день "Челсі" переміг "Лос-Анджелес" з рахунком 2:0. Голи забили Нету (34) та Енцо Фернандес (79).
Склад групового турніру:
група А: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США)
група В: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США)
група С: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Жуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)
група D: "Фламенго" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Лос-Анджелес" (США), "Есперанс" (Туніс)
група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія)
група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Ульсан" (Республіка Корея), "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка)
група G: "Ман Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ)
група H: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика).
До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
Клубний чемпіонат світу з футболу завершиться 13 липня.