Гра закінчилась з рахунком 2:0 на користь британців.

На клубному чемпіонаті світу з футболу “Челсі” переміг “Лос-Анджелес”

В США проходить клубний чемпіонат світу з футболу. У третій ігровий день "Челсі" переміг "Лос-Анджелес" з рахунком 2:0. Голи забили Нету (34) та Енцо Фернандес (79).

Склад групового турніру:

група А: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США)

група В: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США)

група С: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Жуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

група D: "Фламенго" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Лос-Анджелес" (США), "Есперанс" (Туніс)

група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія)

група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Ульсан" (Республіка Корея), "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка)

група G: "Ман Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ)

група H: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика).

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Клубний чемпіонат світу з футболу завершиться 13 липня.