Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 КО) переміг у другому колі Гран-прі WBC.

Про це повідомили Tribuna.com з посиланням на Top Boxing Generation.

Лозан здолав канадця Еріка Басрана (8-1, 3 КО) технічним нокаутом у третьому раунді. Протягом поєдинку представник Канади тричі був у нокдауні.

У першому колі змагань Данило переміг узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 КО) одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Гран-прі WBC – боксерський турнір, ініційований головою Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом.

У ньому змагаються 128 перспективних боксерів різних вагових категорій.