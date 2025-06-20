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Бокс: Лозан нокаутував Басрана в 1/8 фіналу Гран-прі WBC

Поєдинок завершився у третьому раунді.

Бокс: Лозан нокаутував Басрана в 1/8 фіналу Гран-прі WBC
Український боксер Данило Лозан
Фото: Архів Данила Лозана

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 КО) переміг у другому колі Гран-прі WBC.

Про це повідомили Tribuna.com з посиланням на Top Boxing Generation.

Лозан здолав канадця Еріка Басрана (8-1, 3 КО) технічним нокаутом у третьому раунді. Протягом поєдинку представник Канади тричі був у нокдауні.

У першому колі змагань Данило переміг узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 КО) одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Гран-прі WBC – боксерський турнір, ініційований головою Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом. 

У ньому змагаються 128 перспективних боксерів різних вагових категорій.
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