Переконливі перемоги Захарєєва та Харциза, бій за титул: як завершився вечір боксу в Києві

Красива перемога Захарєєва
Наймолодший чемпіон світу в історії України з аматорського боксу продовжує поєднувати його з професійним. Поки в першому перерва між турнірами Юрій Захарєєв провів свій другий бій на професійному рівні.
Суперником 22-річного одесита був словак Борис Недбал, який до поєдинку з Юрієм мав ідеальний рекорд (2-0, 2КО). У бою ж з українцем він відчув усе пекло, яке тільки можна уявити в боксі. Захарєєв тричі відправив словака в нокдаун. Побиття тривало до четвертого раунду, в якому рефері зупинив бій.
Свою перемогу Захарєєв прокоментував скромно, подякувавши глядачам і суперникові.
«Це всього лише моя робота. Хочу подякувати всім, хто прийшов мене підтримати, рідним та близьким. Також хочу подякувати своєму супернику. Професійних перемог йому надалі», – сказав Захарєєв після бою.
До справи взявся Харциз
А ось протистояння Ярослава Харциза і представника Казахстану Дастана Садуулу мало б бути чи не найскладнішим у кар’єрі харків’янина. Про це говорили на пресконференції. Окрім того, чого тільки вартував рекорд Садуулу – 13 перемог, кожна з яких дострокова, та 2 поразки.
Усе склалося навпаки. Хоч Дастан намагався задобрити Харциза ще до поєдинку, подарувавши тому смаколик прямісінько із Казахстану, на ринзі казаху було ой як несолодко.
Поєдинок завершився вже у першому раунді. Ярослав спочатку відправив суперника у нокдаун – той взяв коліно, а потім після чергової порції ударів відмовився продовжувати поєдинок.
«Радий що переміг. Ще й така яскрава перемога – це про жагу до перемоги. Денис Берінчик мені каже, що я завжди швидко перемагаю, що треба пройти всю дистанцію, але мені так не вдається. Сьогодні теж усе було швидко. Сподобалось, як першим ударом праворуч його (Садуулу) впіймав і потім старався добити. Вдалося! Він не був слабким опонентом, тому що Дастан – майстер спорту з боксу, боксер, який має в активі 13 перемог і 13 нокаутів, програвав лише 2 рази. Нормальний рівень опозиції.
Далі? Хотів би зустрітися з Кейшоном Девісом. За рік-два буду готовим», – зазначив Харциз у коментарі після перемоги.
Цікаво, що Кейшон Девіс, про якого говорить Харциз, – це той самий кривдник Дениса Берінчика. Саме американець відібрав у нашого українця пояс чемпіона світу. Тому бій американця проти молодого Ярослава Харциза був би символічним.
Бій за титул чемпіона світу
До речі, цього поєдинку могло б і не бути. Василь Чеботар повинен був зійтися з колумбійцем Александром Морено за титул WBC серед молоді. Втім за три дні до бою стало відомо, що цього протистояння не буде – Морено не пропустили прикордонники Молдови, чим унеможливили його в‘їзд до України.
Організатори діяли миттєво і знайшли заміну колумбійцю – Назрі Рагімов «на короткому сповіщенні» погодився на бій.
Інтриги дуелі додавав той факт, що Рагімов і Чеботар вже боксували між собою раніше – у 2020 році Чеботар одноголосним рішенням здолав Назрі. За іронією долі історія повторилась. Молдованин Чеботар виглядав більш свіжим, демонстрував технічний та красивий бокс, тому здобув впевнену перемогу – 99-91, 98-92, 99-91. За підсумками бою констатуємо, що Чеботар став чемпіон світу серед молоді за версією WBC у напівсередній вазі.
«Я пройшов дуже тривалу підготовку. Можна сказати, що з першого дня в боксі готувався до цього поєдинку. Я дуже вдячний своїй команді, Богу, що в мене з’явився цей шанс, і я, звісно, ним скористався. Ви всі знаєте мого суперника Назрі Рагімова. Він дуже титулований боєць, чемпіон України, володар світових титулів, який 5-6 разів боксував за чемпіонські пояси. Дуже сильний та досвідчений боксер. Хочу подякувати йому за цей поєдинок. Далі в моїх планах лише підвищення опозиції. Хочеться боксувати з найкращими вже за дорослий титул чемпіона світу», – підсумував свою перемогу Чеботар.
Головний бій вечора
У головному поєдинку вечора на нас чекав ще один реванш – Яніс Куриленко захищав титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі. Його суперником був перспективний проспект на прізвисько «акула» – Андрій Боришполець.
Перший бій за участі цих боксерів вийшов доволі рівним, втім перемогу святкував саме харків‘янин Куриленко. Цього разу боксери знову видали видовищний та яскравий поєдинок, вони не шкодували себе й один одного.
Після восьмого раунду за оцінками суддів перемагав саме Боришполець, втім ключовими стали дев‘ятий та десятий раунди. Куриленко пішов уперед, а в «акули» навпаки закінчилися сили. На ринзі була справжня «рубка», яка врешті завершилася перемогою Яніса рішенням більшості суддів.
Цікаво, що раніше жодному з українських боксерів не вдавалося захистити титули чемпіона України та WBC Ukraine. Куриленко зробив це вперше.
«Я задоволений на всі 100 відсотків. Я вважаю, що ми з Андрієм зробили цей вечір. Думаю, глядачам сподобалося. Я вдячний всім. Андрюха дуже мотивований, у нього все ще попереду. Він дуже молодий, харизматичний, все буде у нього добре», – поділився враженнями від перемоги Куриленко.
Поки організатори запитували у глядачів, чи хотіли б вони побачити третій поєдинок між цими боксерами, на ринг піднявся Назрі Рагімов та запропонував Боришпольцю реванш (у першому поєдинку Андрій рішенням суддів здолав Рагімова, – LB.ua). «Акула» натомість цю пропозицію не погодив, мотивуючи тим, що вже хоче боксувати з іноземними боксерами.
«Що ми все тільки між собою боксуємо? У світі так багато боксерів. Мені вже набридло боксувати тільки між собою. Що і кому тут ще треба доводити? Тим більше ми всі тут безкоштовно б‘ємось. Ми віддаємо своє здоров‘я, це така пекельна праця… Я прокидаюся кожного ранку о 5-й, у мене по 2-3 тренування кожного дня. Ти недоїдаєш, не п‘єш воду, бо ганяєш вагу», – відповів Боришполець.
Тепер чекаємо на бої українців з іноземними боксерами.