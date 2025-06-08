Переконливі перемоги Захарєєва та Харциза, бій за титул: як завершився вечір боксу в Києві

Кому для перемоги знадобився один раунд, як закінчилися поєдинки за участю боксерів збірної України, хто став чемпіоном світу за версією WBC і чому головний бій вечора, Куриленко – Боришполець, не розчарував – на LB.ua.

Красива перемога Захарєєва

Наймолодший чемпіон світу в історії України з аматорського боксу продовжує поєднувати його з професійним. Поки в першому перерва між турнірами Юрій Захарєєв провів свій другий бій на професійному рівні.

Фото: TBG Юрій Захарєєв (ліворуч) під час бою

Суперником 22-річного одесита був словак Борис Недбал, який до поєдинку з Юрієм мав ідеальний рекорд (2-0, 2КО). У бою ж з українцем він відчув усе пекло, яке тільки можна уявити в боксі. Захарєєв тричі відправив словака в нокдаун. Побиття тривало до четвертого раунду, в якому рефері зупинив бій.

Свою перемогу Захарєєв прокоментував скромно, подякувавши глядачам і суперникові.

Фото: TBG Юрій Захарєєв (праворуч) після нокдауну суперника

«Це всього лише моя робота. Хочу подякувати всім, хто прийшов мене підтримати, рідним та близьким. Також хочу подякувати своєму супернику. Професійних перемог йому надалі», – сказав Захарєєв після бою.

До справи взявся Харциз

А ось протистояння Ярослава Харциза і представника Казахстану Дастана Садуулу мало б бути чи не найскладнішим у кар’єрі харків’янина. Про це говорили на пресконференції. Окрім того, чого тільки вартував рекорд Садуулу – 13 перемог, кожна з яких дострокова, та 2 поразки.

Усе склалося навпаки. Хоч Дастан намагався задобрити Харциза ще до поєдинку, подарувавши тому смаколик прямісінько із Казахстану, на ринзі казаху було ой як несолодко.

Фото: TBG Ярослав Харциз (праворуч) під час бою

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Ярослав спочатку відправив суперника у нокдаун – той взяв коліно, а потім після чергової порції ударів відмовився продовжувати поєдинок.

«Радий що переміг. Ще й така яскрава перемога – це про жагу до перемоги. Денис Берінчик мені каже, що я завжди швидко перемагаю, що треба пройти всю дистанцію, але мені так не вдається. Сьогодні теж усе було швидко. Сподобалось, як першим ударом праворуч його (Садуулу) впіймав і потім старався добити. Вдалося! Він не був слабким опонентом, тому що Дастан – майстер спорту з боксу, боксер, який має в активі 13 перемог і 13 нокаутів, програвав лише 2 рази. Нормальний рівень опозиції.

Далі? Хотів би зустрітися з Кейшоном Девісом. За рік-два буду готовим», – зазначив Харциз у коментарі після перемоги.

Фото: TBG Ярослав Харциз радіє після нокдауну суперника

Цікаво, що Кейшон Девіс, про якого говорить Харциз, – це той самий кривдник Дениса Берінчика. Саме американець відібрав у нашого українця пояс чемпіона світу. Тому бій американця проти молодого Ярослава Харциза був би символічним.

Бій за титул чемпіона світу

До речі, цього поєдинку могло б і не бути. Василь Чеботар повинен був зійтися з колумбійцем Александром Морено за титул WBC серед молоді. Втім за три дні до бою стало відомо, що цього протистояння не буде – Морено не пропустили прикордонники Молдови, чим унеможливили його в‘їзд до України.

Фото: TBG Василь Чеботар (праворуч) проти Назрі Рагімова

Організатори діяли миттєво і знайшли заміну колумбійцю – Назрі Рагімов «на короткому сповіщенні» погодився на бій.

Інтриги дуелі додавав той факт, що Рагімов і Чеботар вже боксували між собою раніше – у 2020 році Чеботар одноголосним рішенням здолав Назрі. За іронією долі історія повторилась. Молдованин Чеботар виглядав більш свіжим, демонстрував технічний та красивий бокс, тому здобув впевнену перемогу – 99-91, 98-92, 99-91. За підсумками бою констатуємо, що Чеботар став чемпіон світу серед молоді за версією WBC у напівсередній вазі.

Фото: TBG Василь Чеботар з титулом WBC серед молоді

«Я пройшов дуже тривалу підготовку. Можна сказати, що з першого дня в боксі готувався до цього поєдинку. Я дуже вдячний своїй команді, Богу, що в мене з’явився цей шанс, і я, звісно, ним скористався. Ви всі знаєте мого суперника Назрі Рагімова. Він дуже титулований боєць, чемпіон України, володар світових титулів, який 5-6 разів боксував за чемпіонські пояси. Дуже сильний та досвідчений боксер. Хочу подякувати йому за цей поєдинок. Далі в моїх планах лише підвищення опозиції. Хочеться боксувати з найкращими вже за дорослий титул чемпіона світу», – підсумував свою перемогу Чеботар.

Головний бій вечора

У головному поєдинку вечора на нас чекав ще один реванш – Яніс Куриленко захищав титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі. Його суперником був перспективний проспект на прізвисько «акула» – Андрій Боришполець.

Фото: TBG Андрій Боришполець під час виходу на ринг

Перший бій за участі цих боксерів вийшов доволі рівним, втім перемогу святкував саме харків‘янин Куриленко. Цього разу боксери знову видали видовищний та яскравий поєдинок, вони не шкодували себе й один одного.

Після восьмого раунду за оцінками суддів перемагав саме Боришполець, втім ключовими стали дев‘ятий та десятий раунди. Куриленко пішов уперед, а в «акули» навпаки закінчилися сили. На ринзі була справжня «рубка», яка врешті завершилася перемогою Яніса рішенням більшості суддів.

Фото: TBG Куруленко – Боришполець

Цікаво, що раніше жодному з українських боксерів не вдавалося захистити титули чемпіона України та WBC Ukraine. Куриленко зробив це вперше.

«Я задоволений на всі 100 відсотків. Я вважаю, що ми з Андрієм зробили цей вечір. Думаю, глядачам сподобалося. Я вдячний всім. Андрюха дуже мотивований, у нього все ще попереду. Він дуже молодий, харизматичний, все буде у нього добре», – поділився враженнями від перемоги Куриленко.

Фото: TBG Яніс Куруленко після поєдинку

Поки організатори запитували у глядачів, чи хотіли б вони побачити третій поєдинок між цими боксерами, на ринг піднявся Назрі Рагімов та запропонував Боришпольцю реванш (у першому поєдинку Андрій рішенням суддів здолав Рагімова, – LB.ua). «Акула» натомість цю пропозицію не погодив, мотивуючи тим, що вже хоче боксувати з іноземними боксерами.

«Що ми все тільки між собою боксуємо? У світі так багато боксерів. Мені вже набридло боксувати тільки між собою. Що і кому тут ще треба доводити? Тим більше ми всі тут безкоштовно б‘ємось. Ми віддаємо своє здоров‘я, це така пекельна праця… Я прокидаюся кожного ранку о 5-й, у мене по 2-3 тренування кожного дня. Ти недоїдаєш, не п‘єш воду, бо ганяєш вагу», – відповів Боришполець.

Тепер чекаємо на бої українців з іноземними боксерами.