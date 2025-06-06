Ліга Націй: Іспанія у матчі-феєрії обіграла Францію на шляху до фіналу

Футбольна Ліга Націй має чимало критиків через начебто "непотрібність" і "товариський" характер матчів - але після другого півфіналу цьогорічного розіграшу скептиків має відчутно поменшати.

Збірні Іспанії та Франції зіграли матч, який пам'ятатимуть ще дуже й дуже довго - бо дев'ять голів за 90 хвилин забути швидко точно не вдасться.

З цих 90 обертів стрілки 55 минули як казка для "Фурії Рохи" і найгірше нічне жахіття для "Ле Бльо". Іспанія вела в рахунку 4:0 - після голів Неко Вільямса і Меріно у першому таймі та Ямаля й Педрі по перерві.

Реалізований пенальті від Мбаппе ситуацію особливо не рятував - особливо після того, як Ямаль оформив дубль. Але на фінальному відрізку гри іспанці ледь не втратили, здавалося, залізобетонну перевагу: французи встигли відзначитися ще тричі, і лише одного голу забракло для овертаймів.

5:4 - божевільна перемога Іспанії, яка за титул Ліги Націй позмагається з Португалією. Франція крокує до Німеччини у матч за третє місце.