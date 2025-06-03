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Російських хокеїстів не допустять на зимову Олімпіаду-2026

Збірну РФ замінить збірна Франції.

Російських хокеїстів не допустять на зимову Олімпіаду-2026
Хокеїстів Росії не допустять на зимову Олімпіаду-2026
Фото: Twitter

Російську збірну з хокею не допустять на зимову Олімпіаду-2026.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люка Тардіффа.

“Ми затвердили групи без збірної Росії й вже передали в Олімпійський комітет Росії, що їхня збірна з хокею не грає на ОІ-2026”, - розповів Тардіфф.

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IIHF наразі офіційно не опублікувала групи та календар матчів, але відомо, що Росію замінить збірна Франції.

Тардіфф нагадав, що за Олімпіаду відповідає МОК, але саме IIHF відповідає за проведення хокейного турніру та за те, хто бере в ньому участь.

XXV зимові Олімпійські ігри пройдуть у лютому 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

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