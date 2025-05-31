Надія лише на Еліну: Світоліна — єдина з українок, хто продовжить боротьбу на Ролан Гаррос-2025

На жаль, продовжити казку не вдалося – Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зачохлили свої ракетки. У четвертий раунд змагань одиночного турніру пробилась лише перша ракетка України Еліна Світоліна.

У третьому колі Відкритого чемпіонату Франції українки вже встановили національний рекорд. Раніше в цій частині змагань виступали максимум дві українки.

Поразка Ястремської

Серію поразок українських тенісисток у третьому колі відкрила одеситка Даяна Ястремська. Для Даяни вихід у третій раунд змагань Відкритого чемпіонату Франції став повтором свого найбільшого успіху на цих змаганнях. Подібне їй вдавалось у торішньому розіграші турніру.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська

Завадила оформити новий особистий рекорд українці «нейтральна» тенісистка. Окрім того, українка погано почувалася. Як зазначила Ястремська після матчу проти Самсонової, через свій стан здоров'я мала бажання знятись з поєдинку.

«Учора ввечері відчула, що захворіла. Вночі прокинулася о третій годині й не спала півтори години — була сильна ломка, заклало ніс, боліло горло, все тіло ломило. Вранці прокинулася з розумінням, що все — грати не зможу. Я навіть стояти як належить не могла, тіло крутило. Ми приїхали на корти о 9:00, і я заснула просто там на годину. Розминку скасували. Лікар, який був зі мною, зробив усе можливе, щоб привести мене до тями. Я була за крок від того, щоб знятися з матчу, але тренер сказав: "Якщо ти просто вийдеш на корт — це вже буде перемога над собою". Через характер і впертість я вирішила зібрати в собі все, що залишилося. Навіть порадилася з чатом GPT, спробувала все можливе — і вийшла на корт. Стан був жахливим, сил майже не було. Але бажання боротися дало мені можливість хоча б зіграти так, як я зіграла. Моменти були, але не було достатньо здоров'я, щоб дотискати й забирати те, що можна було взяти», — сказала Ястремська після поразки.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Даяна Ястремська

Матч проти Людмили Самсонової склався насправді дуже непросто для Даяни. Першу партію Ястремська закінчила поразкою з рахунком 2:6, а у другому сеті змогла виграти три гейми, втім переломити хід зустрічі їй не вдалось.

Даяна Ястремська (Україна) — Людміла Самсонова (19) 0:2 (2:6, 3:6)

Невдача Стародубцевої

Цей розіграш Ролан Гарросу вона точно запам‘ятає надовго. Поразка у фіналі кваліфікації, другий шанс від організаторів, потужна гра та перемога проти нейтральної спортсменки і врешті перший вихід у третє коло турніру серії Гренд Слем.

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева

Таким був шлях Юлії Стародубцевої на Відкритому чемпіонаті Франції. Однак, у всьому є свій початок і логічне завершення. Пригода Стародубцевої на Ролан Гаррос завершена. У третьому раунді змагань Юлія зазнала поразки від чинної фіналістки турніру, італійки Жасмін Паоліні.

На початку матчу Стародубцева продемонструвала готовність до боротьби проти четвертої ракетки світу. Вона зробила брейк, втім далі віддала свою подачу. Ключовим у першій партії став 10-й гейм – італійка реалізувала брейкпойнт та закрила партію з рахунком 6:4. У другому сеті італійка ввімкнула повну потужність, тому грати проти неї було все складніше. Додалася й втома. Як наслідок, Стародубцева виграла лише один гейм у цій партії.

Жасмін Паоліні (Італія, 4) — Юлія Стародубцева (Україна) – 2:0 (6:4, 6:1)

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева грає на Ролан Гаррос

За долею сітки саме переможниця цієї пари, Жасмін Паоліні, буде протистояти Еліні Світоліній. Розуміємо, що це чудовий шанс помститись за Юлію.

Перемога Світоліної

Матч Світоліна – Перу став окрасою вчорашнього ігрового дня. Українка та американка видали по-справжньому захопливий поєдинок – з емоціями, боротьбою, драмою та врешті перемогою нашої тенісистки.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час матчу

Перу, здається не попустив кураж, який вона зловила ще в грі проти Донни Векіч. Американка демонструвала розумний теніс і показала, що обіграти її буде важко. Так воно й склалось. У першому сеті гра перейшла до тайбрейку, де холоднокровності, на щастя, не забракло нашій Еліні. Вона здобула перемогу з рахунком 7:5.

У другій партії Пера не здавалась, тисла і була за крок до того, щоб зрівняти рахунок у матчі. Однак, в 11-му геймі українка реалізувала брейкпойнт та вирвалася уперед. Подати на матч Світоліна не змогла, тому доля другого сету теж вирішилась на тайбрейку. Світоліна показала всю силу і здобула-таки перемогу у матчі.

Бернарда Пера (США) — Еліна Світоліна (Україна, 13) – 0:2 (6:7(5), 6:7(5))

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна грає на Ролан Гаррос-2025

Таким чином Світоліна втретє поспіль зіграє у четвертому колі Ролан Гарросу: у 2023 році вона дісталась чвертьфіналу, а у 2024-му припинила виступи на етапі 1/8 фіналу, коли поступилась Олені Рибакіній.

Як ми вже згадували раніше, суперницею нашої Еліни стане кривдниця Стародубцевої, четверта ракетка світу, італійка Жасмін Паоліні. Цей поєдинок стане другим очним протистоянням для тенісисток. Вони вже зустрічались раніше – на Відкритому чемпіонаті Австралії цьогоріч. Тоді перемогу святкувала саме наша тенісистка.

«Для мене буде важливо відпочитий відновитись фізично, вимкнутися на кілька годин від усього, провести якісно час. Потім повернутись на корт, тренуватись, готуватись до битви. Це буде дуже велике випробування для мене», – сказала Світоліна про матч проти Паоліні.

Гра Паоліні – Світоліна відбудеться у неділю, 1 червня. Приблизний старт поєдинку – о 12:00 за Києвом.