Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
ГоловнаСпорт

Ліга Націй: Португалія стала першим фіналістом, здолавши Німеччину

Роналду наблизив свою збірну до ще одного здобутого трофею.

Ліга Націй: Португалія стала першим фіналістом, здолавши Німеччину
Німеччина - Португалія 1:2
Фото: EPA/UPG

У першому півфіналі футбольної Ліги Націй збірна Португалії вибила з боротьби за кубок у вигляді згорнутого прапора господарів вирішальних поєдинків - команду Німеччини.

Після безгольового першого тайму саме німці відкрили рахунок: Флоріан Вірц, за трансфер якого до "Ліверпуля" леверкузенський "Баєр" хоче ледь не 150 мільйонів євро, з передачі Кімміха спрямував м'яч до воріт європейських "Селессао". 

Але святкували вболівальники на "Фусбаль-арені" у Мюнхені не так довго, як їм того хотілося б. Португальці видали ударну п'ятихвилинку, за яку спочатку Койсенсау вирівняв становище, а згодом вирішальний гол забив його величність Кріштіану Роналду. Для 40-річної легенди це вже 137-ий результативний удар за збірну - ніхто й ніколи не забивав на міжнародному рівні більше. 

2:1 - Португалія вперше за 25 років обігрує Німеччину та виходить до фіналу Ліги Націй. Суперниками Роналду і компанії стануть або французи, або іспанці - їхній півфінал вже у четвер. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies