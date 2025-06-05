Ліга Націй: Португалія стала першим фіналістом, здолавши Німеччину

Роналду наблизив свою збірну до ще одного здобутого трофею.

У першому півфіналі футбольної Ліги Націй збірна Португалії вибила з боротьби за кубок у вигляді згорнутого прапора господарів вирішальних поєдинків - команду Німеччини.

Після безгольового першого тайму саме німці відкрили рахунок: Флоріан Вірц, за трансфер якого до "Ліверпуля" леверкузенський "Баєр" хоче ледь не 150 мільйонів євро, з передачі Кімміха спрямував м'яч до воріт європейських "Селессао".

Але святкували вболівальники на "Фусбаль-арені" у Мюнхені не так довго, як їм того хотілося б. Португальці видали ударну п'ятихвилинку, за яку спочатку Койсенсау вирівняв становище, а згодом вирішальний гол забив його величність Кріштіану Роналду. Для 40-річної легенди це вже 137-ий результативний удар за збірну - ніхто й ніколи не забивав на міжнародному рівні більше.

2:1 - Португалія вперше за 25 років обігрує Німеччину та виходить до фіналу Ліги Націй. Суперниками Роналду і компанії стануть або французи, або іспанці - їхній півфінал вже у четвер.