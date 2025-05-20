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Олімпійський чемпіон з боксу Хижняк: «Є бажання спробувати себе у професійному боксі»

Українець має дві олімпійські медалі: «золото» Парижу і «срібло» Токіо.

Олімпійський чемпіон з боксу Хижняк: «Є бажання спробувати себе у професійному боксі»
Поєдинок між Олександром Хижняком та Нурбеком Оралбаєм
Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Хижняк заявив, що не виключає можливості дебютувати у професійному боксі.

Він сказав про це в інтервʼю LB.ua.

«Так, я думав і про професійний бокс. Це теж мені цікаво. Я казав, що хочу стати олімпійським чемпіоном, і не закінчу цей шлях, поки не дійду до тієї нагороди. Так само в мене є думки про професійний бокс. Я хочу вийти на цей ринг, хочу спробувати себе там. Мені це цікаво. І людям, думаю, цікаво було б побачити мене там», – розповів Хижняк.

Однак, він наголосив, що головною метою для нього є медаль на Олімпіаді у Лос-Анджелесі.

«Наступні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, і там я хочу стати найтитулованішим олімпійським боксером в Україні. Чому я цього хочу? Бо зараз відчуваю, що ближчий до цього, ніж будь-хто. Ті люди, які поруч зі мною, Федерація боксу України, моя країна, яка підтримує мене в цьому, вірять, що я можу це зробити. Я також у цьому не сумніваюся. Усе обовʼязково вдасться, але для цього потрібно наполегливо працювати. Підсумовуючи, скажу, що з 2026 року я почну тренування в національній збірній», – пояснив він.

Нагадаємо, Олександр Хижняк заявив, що повернеться до національної команди України у 2026 році.
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