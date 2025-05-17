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Швеція здобула п'яту перемогу на Чемпіонаті світу з хокею

Також перемоги здобули Австрія, Данія та Швейцарія.

Швеція здобула п'яту перемогу на Чемпіонаті світу з хокею
Швеція здобула п'яту перемогу на Чемпіонаті світу з хокею
Фото: EPA/UPG

На 88-му Чемпіонаті світу з хокею відбулись ще чотири матчі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Цього дня п'яту поспіль перемогу здобула Швеція - цього разу над Словенією.

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Результати матчів п'ятниці, 16 травня:

Австрія - Франція - 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Угорщина - Данія - 2:8 (2:1, 0:3, 0:4)

Швейцарія - Норвегія - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Швеція - Словенія - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Турнірне становище у групі А: Швеція - 15 очок (після 5-ти ігор), Канада - 12 (4), Фінляндія - 8, Словаччина - 7 (4), Латвія - 6 (4), Австрія - 5 (5), Франція - 1 (5), Словенія - 0 (5);

Турнірне становище у групі В: Швейцарія - 13 очок (після 5ти ігор), Чехія - 11 (4), Німеччина - 9 (4), США - 8 (4), Данія - 6 (5), Угорщина - 3 (5), Казахстан - 3 (4), Норвегія - 1 (5).

До чвертьфіналу виходять перші чотири збірні кожної групи. Фінал ЧС-2025 з хокею відбудеться 25 травня.
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