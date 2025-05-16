Шахи: Ганна Музичук не використала шанс потрапити на турнір претенденток

Ось і закінчилася жіноча серія Гран-прі, останній етап якої проходив у Австрії. Звичайно, головним завданням серії було визначити двох володарок путівок на турнір претенденток. І майже весь останній етап здавалося, що українка Ганна Музичук обов’язково буде серед них. Вона не лише впевнено очолювала гонку, ще й головна конкурентка, китаянка Чжу Ілнер, почала з двох поразок.

Далі ж сталося щось неймовірне: Чжу вигравала партію за партією і після п’яти поспіль наздогнала Ганну.

Здавалося, що в сьомому турі Музичук-старша має білими обігрувати аутсайдера турніру Нургюл Салімову з Болгарії. Однак усе пішло шкереберть. Уже в дебюті Ганна не отримала жодної переваги, тому здобути перемогу не змогла. Саме ця нічия стала в підсумку фатальною для Музичук. Наступного дня Ганна чорними зробила ще одну нічию – проти Лейли Джавахішвілі з Грузії. Не ризикувала й Чжу. Білими вона зіграла внічию з аутсайдеркою Салімовою.

Словом, перед останнім туром виникла така турнірна ситуація: Ганна Музичук і Чжу — по 5,5 з 8, Тань — 5, Нана Дзагнідзе (Грузія) і Рамешбабу Вайшалі — по 4,5 очка.

Фото: FIDE Ганна Музичук на Гран-прі

Усе мали вирішити партії завершального раунду. Одразу скажемо, що вони принесли несподівані результати. Здавалося, Ганні треба тільки перемагати Рамешбабу. Однак коли її суперниця обрала французький захист, львів'янка несподівано зробила не найагресивніший хід 3. Кс3, а більш спокійний – 3. Кd2. Хоч саме 3. Кс3 приніс українці блискучу перемогу над Олександрою Костенюк (Швейцарія). А от спокійна система жодних дивідендів їй не дала.

Ганна отримала рівну позицію. Щоправда, вона могла поставити пастку суперниці на 43-му ході. Якби та забрала пішака й при цьому розміняла ферзів, то виникло б, здавалося, абсолютно нічийне закінчення з різноколірними слонами. Насправді воно приносило Музичук перемогу, адже її король проходив через королівський фланг на ферзевий, що було вирішальним моментом. Ганна не знайшла цього шансу, тому партія закінчилася нічиєю.

Фото: FIDE Марія Музичук (праворуч) під час партії

Але це був ще не останній шанс українки. Костенюк спочатку не змогла отримати перевагу проти Чжу. Однак в ендшпілі китаянка почала помилятися, тому на 47-му ході Олександра нескладним розміном просто вигравала партію. Але щось з нею сталося — вона припустилася неймовірної помилки. У підсумку – нічия. Ще додамо, що на фініші Марія Музичук набрала 2,5 очка з 3 і поліпшила свою турнірну долю.

Остаточні результати шостого етапу: 1–2. Г. Музичук і Чжу — по 6 очок, 3. Тань — 5,5 очка, 4. Вайшалі — 5, 5–6. М. Музичук та Дзагнідзе — по 4,5 очка, 7–8. Джавахашвілі та Костенюк — по 4, 9. Ольга Баделка (Австрія) — 3,5, 10. Салімова — 2.

Фото: FIDE Підсумки Гран-прі

Остаточні результати серії:

Чжу Цзіньєр — 325.00 Олександра Гарячкіна (під прапором ФІДЕ) — 308.34 Ганна Музичук — 306.67

Отже, дві перші шахістки потрапили до турніру претенденток. Ганна водночас лишилася за бортом.

Наостанок зауважимо, що за додатковими показниками Музичук вдруге поспіль стала переможницею етапу. Просто фантастичне невезіння!