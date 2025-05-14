«Динамо» і «Шахтар» визначать володаря Кубка України 2024/2025

Сьогодні, 14 травня, київське «Динамо» і «Шахтар» зіграють у фіналі Кубка України з футболу.

Матч відбудеться у Житоморі на центральному міському стадіоні. Початок – о 18:30 за Києвом.

Безплатно переглянути фінальний матч можна на ютуб-каналі УПЛ ТБ.

У півфіналі змагань «Динамо» перемогло «Буковину» (4:1), а «Шахтар» – «Полісся» (1:0 після додаткового часу).

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є «Шахтар», який минулого року переміг «Ворсклу» (2:1). «Гірники» – рекордсмени за кількістю Кубків України (14).

У «Динамо» перед фінальним поєдинком в активі 13 КУ.