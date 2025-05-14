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У Києві відбудеться саміт спортивного маркетингу – SBC Summit Ukraine 2025

Експерти розкажуть про взаємодію спорту й бізнесу.

У Києві відбудеться саміт спортивного маркетингу – SBC Summit Ukraine 2025
SBC Summit Ukraine
Фото: SBC

15 травня у київському UNIT.City відбудеться третя щорічна конференція SBC Summit Ukraine 2025.

На заході буде понад 50 спікерів і 600 учасників.

Фото: SBC

Програма охоплює напрями: бренд-стратегії, креативні кампанії, спонсорство, роль медіа, фан-досвід, трансформацію клубів, digital-комунікації, а також синергію спорту з бізнесом, технологіями та культурою.

Спікери SBC Summit Ukraine 2025: Вадим Гутцайт, Ольга Саладуха, Олександр Хижняк, Ірина Шинкаренко (Епіцентр), Артем Бородатюк (Netpeak Group), Олександр Педан, Євген Булах (Vodafone Ukraine), Юрій Чебан, Артем Скрипник (Favbet Tech), Сергій Міщенко (GGBET), Станіслав Горуна, Олександр Пахолюк (МХП), Максим Радуцький (ФК «Динамо»), Юрій Свиридов (ФК «Шахтар»), Василь Вірастюк, , Євген Золотарьов (NAVI), Ігор Циганик та багато інших.

Фото: SBC

Експерти обговорять низку тем, а саме: 

  • Більше, ніж партнерство: як Setanta Sports та Svitolina Foundation формують нову модель комунікації у промотуванні спортивних подій – Ярослав Чуйко (Setanta Sports), Анна Поповченко (Elina Svitolina Foundation) 
  • Digital-трансформація спортивного маркетингу: як великі дані та штучний інтелект змінюють спортивну індустрію – Євген Булах (Vodafone Ukraine) 
  • «Тренди у спортивному брендингу» – Євген Єфіменко (BRENDARI) 
  • «Чому бізнесу корисно працювати зі спортивними медіа та їхніми героями» – Олег Щербаков (Tribuna) 
  • «Чатбот як проміжний крок між аналоговим підходом та CRM» – Владислав Вахільчук (ФК «Полісся») 

Фото: SBC

Фото: SBC

Нагадаємо, минулого року саміт відбувся в листопаді 2024 року.
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