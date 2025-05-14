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На ЧС-2025 з хокею треті перемоги здобули команди Канади та Німеччини

Також перемоги здобули Латвія та Угорщина.

На ЧС-2025 з хокею треті перемоги здобули команди Канади та Німеччини
Збірна Канади розгромила збірну Франції
Фото: EPA/UPG

На ЧС-2025 з хокею відбулись чергові чотири матчі. Треті перемоги на турнірі здобули команди Канади та Німеччини.

Матчі цього дня закінчились з такими результатами:

  • Норвегія - Німеччина - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
  • Словенія - Латвія - 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
  • Казахстан - Угорщина - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
  • Канада - Франція - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

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Після 3-х турів у групі А Канада та Швеція мають по 9 очок, у групі В лідирує Німеччина з 9 очками, слідом за ними Чехія з 8 очками.

До чвертьфіналу вийдуть перші чотири збірні кожної групи.

Фінал ЧС-2025 з хокею пройде 25 травня, діючими чемпіонами є збірна Чехії.
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