На ЧС-2025 з хокею треті перемоги здобули команди Канади та Німеччини

На ЧС-2025 з хокею відбулись чергові чотири матчі. Треті перемоги на турнірі здобули команди Канади та Німеччини.

Матчі цього дня закінчились з такими результатами:

Норвегія - Німеччина - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Словенія - Латвія - 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Казахстан - Угорщина - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Канада - Франція - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Після 3-х турів у групі А Канада та Швеція мають по 9 очок, у групі В лідирує Німеччина з 9 очками, слідом за ними Чехія з 8 очками.

До чвертьфіналу вийдуть перші чотири збірні кожної групи.

Фінал ЧС-2025 з хокею пройде 25 травня, діючими чемпіонами є збірна Чехії.