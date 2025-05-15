​Чоловіча збірна України з гандболу отримала суперників на чемпіонаті Європи-2026

Чоловіча збірна України з гандболу дізналась суперників у групі на чемпіонаті Європи 2026 року.
Про це повідомляє Укрінформ.
Суперниками збірної України у групі С стали збірні Франції, Норвегії та Чехії.
Жеребкування Євро-2026:
Група А: Німеччина, Іспанія, Австрія, Сербія;
Група В: Данія, Португалія, Північна Македонія, Румунія;
Група С: Франція, Норвегія, Чехія, Україна;
Група D: Словенія, Фарерські острови, Чорногорія, Швейцарія;
Група E: Швеція, Хорватія, Нідерланди, Грузія;
Група F: Угорщина, Ісландія, Польща, Італія.
17-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року. Титул чемпіона Європи захищатиме збірна Франції.