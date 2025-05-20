​Канада поступилась по булітах Фінляндії на Чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні

Канада не змогла перемогти Фінляндію у черговому матчі Чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Канада поступилась по булітах Фінляндії з рахунком 2:3 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2).
Крім того Норвегія здобула перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Турнірне становище у групі А: Швеція - 18 очок (після 6-ти ігор), Канада - 16 (6), Фінляндія - 14 (6), Латвія - 9 (6), Австрія - 7 (6), Словаччина - 7 (6), Словенія - 4 (7), Франція - 1 (7);
Турнірне становище у групі В: Чехія - 17 очок (після 6-ти ігор), Швейцарія - 16 (6), США - 14 (6), Данія - 9 (6), Німеччина - 9 (6), Норвегія - 4 (7), Угорщина - 3 (7), Казахстан - 3 (6).
Наразі відомі шість чвертьфіналістів Чемпіонату світу: Швейцарія, Швеція, Канада, Фінляндія, Чехія та США.
До чвертьфіналу виходять перші чотири збірні кожної групи. Фінал ЧС-2025 з хокею відбудеться 25 травня.
- Збірна Франції з хокею зазнала сьомої поразки поспіль на Чемпіонаті світу-2025 в елітному дивізіоні і посіла останнє місце у групі А. В наступному сезоні Франція гратиме у Дивізіоні IА, де грає збірна України.