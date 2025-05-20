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Сергій Ребров оголосив склад збірної України з футболу на турнір в Канаді

Є несподівані рішення перед двома товариськими іграми.

Сергій Ребров оголосив склад збірної України з футболу на турнір в Канаді
Сергій Ребров
Фото: УАФ

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров оприлюднив список із 26-ти гравців, які візьмуть участь у Canadian Shield - товариському турнірі в Торонто, який стане для синьо-жовтих майданчиком підготовки до відбору на чемпіонат світу.

Керманич головної команди викликав чотирьох потенційних дебютантів - Владислава Дубінчака та Миколу Михайленка з "Динамо", Артема Бондаренка з "Шахтаря" та Олександра Мартинюка з "Олександрії". Лише один матч в активі Євгена Чеберка - захисник виступає в екзотичній для українців МЛС за "Коламбус Крю". 

Не отримали виклику футболісти, які потрібні молодіжній збірній на Євро-2025 - Владислав Ванат, Володимир Бражко та Єгор Ярмолюк. Також впадає у вічі дефіцит форвардів - у заявці лише один номінальний нападник, а саме Роман Яремчук. Артем Довбик відновлюється від травми. Відпочинок після важкого сезону отримали Віталій Миколенко та Андрій Ярмоленко.

У Торонто збірна України зіграє з господарями канадцями та командою Нової Зеландії. Матчі заплановано на 7 та 10 червня. 

Список гравців збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар» Донецьк), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут»), Максим Таловєров («Плімут»), Євген Чеберко («Коламбус Крю»).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона»), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон), Олександр Зубков («Трабзонспор»).

Нападник: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей).
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