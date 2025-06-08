Збірна України з футболу перед матчем

Збірна України з футболу на стадіоні «ВМО Філд» програла команді Канади (4:2) у першому матчі товариського турніру Canadian Shield.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Фото: Дан Балашов/УАФ Іван Калюжний бореться за м'яч у матчі проти Канади

Канадці спромоглися тричі вразити ворота Анатолія Трубіна у першому таймі. Перший гол у матчі забив Джонатан Девід на 4 хвилині – спочатку він пробив головою, а потім з другої спроби відкрив рахунок. За 20 хвилин той таки Девід відгукнувся на подачу і головою переправив м’яч у лівий кут воріт Трубіна.

Фото: Дан Балашов/УАФ Роман Яремчук у матчі з канадцями

На 31 хвилині Проміс Девід вийшов віч-на-віч з голкіпером українців і зробив рахунок розгромним. Четвертий гол до активу Канади записав Тейджон Б’юкенен, першим зорієнтувавшись у штрафному майданчику українців.

Підопічні Сергія Реброва відповіли на 89 хвилині: Ілля Забарний після сейву Крепо закотив м’яч у пусті ворота. За 3 хвилини Олександр Зінченко відквитав ще один гол ударом з пенальті.

Фото: Дан Балашов/УАФ Віктор Циганков намагається організувати атаку

Нагадаємо, у середу, 10 червня, збірна України зустрінеться з командою Нової Зеландії в рамках Canadian Shield. Матч розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Товариський турнір у Канаді є підготовкою збірної до кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу, яка розпочнеться у вересні.