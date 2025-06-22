Красюк і Усик завершили співпрацю

Гендиректор промоутерської компанії K2 PROMOTIONS Олександр Красюк оголосив про припинення співпраці з чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.

«Це була неймовірна подорож — 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово — і я його дотримав.

Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію.

Досягнення, яких ми разом досягли:

• Вересень 2016 — чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

• Січень 2018 — чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.

• Липень 2018 — абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

• Вересень 2021 — чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

• Травень 2024 — абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Мрія стала реальністю. Дякую за все, що ми пройшли разом, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе і веде далі. Дякую Богу за все», – йдеться в дописі Красюка.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик битиметься проти британця Даніеля Дюбуа.