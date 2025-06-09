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Усик запросив Трампа пожити у нього вдома у Києві, щоб той побачив російські обстріли

"Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи".

Усик запросив Трампа пожити у нього вдома у Києві, щоб той побачив російські обстріли
Олександр Усик (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Усик запросив президента США Дональда Трампа до Києва, щоб той зміг побачити російські ракетні обстріли на власні очі. 

Про це повідомляє BBC Sport.

Усик зазначив, що після того, як президент Росії Владімір Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Трамп пообіцяв припинити конфлікт "протягом 24 годин" після свого президентства, якщо його оберуть вдруге.

Однак, Трамп не зміг цього зробити і навіть звинувачував Володимира Зеленського в тому, що він "шкодить мирним переговорам".

Усик наголосив, що Трамп може пожити в його будинку тиждень, щоб краще зрозуміти ситуацію в країні.

"Я запрошую президента США Дональда Трампа приїхати до України та пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я віддам йому свій будинок. Живи, будь ласка, в Україні та спостерігай за тим, що відбувається щоночі... Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи. Бомби, ракети. Щоночі. Досить", – сказав Усик. 

Нагадаємо, що президент Зеленський неодноразово запрошував Трампа відвідати Україну та поїхати з ним на фронт - як до, так і після його переобрання. Однак Трамп досі відмовляється.
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