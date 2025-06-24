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МОК офіційно отримав нового президента

Кірсті Ковентрі пообіцяла "надихати і змінювати життя".

МОК офіційно отримав нового президента
Томас Бах та Кірсті Ковентрі
Фото: EPA/UPG

У Міжнародний олімпійський день на церемонії в Лозанні німець Томас Бах передав символічний золотий ключ від МОК новій президентці Кірсті Ковентрі, яка представляє Зімбабве.

Як пише The Guardian, це перший випадок в історії, коли головну посаду в комітеті обійняла жінка. 41-річна Ковентрі є дворазовою олімпійською чемпіонкою з плавання.

В інавгураційній промові новоспечена президентка пообіцяла захищати олімпійський рух, який є "платформою для натхнення, для змін у житті та для плекання надії".

Упродовж двох днів Ковентрі проведе низку нарад, під час яких отримає інформацію щодо головних питань та проблем, які потребують вирішення у МОК. Ключовим своїм завданням вона визначила єдність олімпійського руху. 
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