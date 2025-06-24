МОК офіційно отримав нового президента

У Міжнародний олімпійський день на церемонії в Лозанні німець Томас Бах передав символічний золотий ключ від МОК новій президентці Кірсті Ковентрі, яка представляє Зімбабве.

Як пише The Guardian, це перший випадок в історії, коли головну посаду в комітеті обійняла жінка. 41-річна Ковентрі є дворазовою олімпійською чемпіонкою з плавання.

В інавгураційній промові новоспечена президентка пообіцяла захищати олімпійський рух, який є "платформою для натхнення, для змін у житті та для плекання надії".

Упродовж двох днів Ковентрі проведе низку нарад, під час яких отримає інформацію щодо головних питань та проблем, які потребують вирішення у МОК. Ключовим своїм завданням вона визначила єдність олімпійського руху.