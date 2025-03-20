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Кірсті Ковентрі стала новою президенткою МОК

Вона – перша жінка на цій посаді.

Кірсті Ковентрі стала новою президенткою МОК
Кірсті Ковентрі
Фото: IOC/Greg Martin

Сьогодні, 20 березня, відбулася 114-та сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якій обрали нового очільника організації.

Про це повідомила пресслужба МОК.

Новим президентом стала член виконкому МОК, дворазова олімпійська чемпіонка Кірсті Ковентрі.

Вибори відбулися в закритому режимі. Серед українців голосували Валерій Борзов і Сергій Бубка.

Ковентрі офіційно замінить Томаса Баха на посаді 24 червня 2025 року. Президента обирають на 8 років з можливістю переобрання на ще 4 роки.

Томас Бах був очільником МОК з 2013 року.

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