Кірсті Ковентрі стала новою президенткою МОК

Сьогодні, 20 березня, відбулася 114-та сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якій обрали нового очільника організації.
Про це повідомила пресслужба МОК.
Новим президентом стала член виконкому МОК, дворазова олімпійська чемпіонка Кірсті Ковентрі.
Вибори відбулися в закритому режимі. Серед українців голосували Валерій Борзов і Сергій Бубка.
Ковентрі офіційно замінить Томаса Баха на посаді 24 червня 2025 року. Президента обирають на 8 років з можливістю переобрання на ще 4 роки.
Томас Бах був очільником МОК з 2013 року.