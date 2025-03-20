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МОК повернув бокс у програму Олімпійських ігор із 2028 року

У 2028 році Ігри пройдуть в Лос-Анджелесі. 

МОК повернув бокс у програму Олімпійських ігор із 2028 року
Ілюстративне фото
Фото: newsfiber.com

Міжнародний олімпійський комітет повернув бокс у програму Ігор, починаючи з 2028 року.

Рішення ухвалили на 144-й сесії МОК.

На засіданні були присутні президент World Boxing Борис ван дер Ворст, а голова комітету Томас Бах подякував усім присутнім за одноголосне рішення.

"Ми вдячні за рішення повернути бокс до олімпійської програми. З нетерпінням чекаємо на можливість провести турнір у Лос-Анджелесі", - сказав Бах.

Раніше олімпійський комітет відібрав у Міжнародної боксерської асоціації (IBA) ліцензію на проведення турнірів на Олімпіаді через постійні корупційні скандали. Аби зберегти бокс на Олімпійських іграх, було створено іншу організацію – World Boxing, яку очолює росіянин Умар Кремльов.

У червні минулого року президент World Boxing Борис ван дер Ворст в інтерв’ю LB.ua зауважив, що йому не зрозуміло, чому Федерація боксу України не вийшла з IBA. 6 листопада 2024 року ФБУ подала заявку на вступ до World Boxing.

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