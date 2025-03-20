Україна – Бельгія: можна взяти реванш за Євро-2024

Хто здатен забезпечити перемогу у матчі проти Бельгії та чому суперник України втратив місце серед еліти національного футболу – на LB.ua.

Відтоді минуло 9 місяців. Упродовж цього часу Михайло Мудрик встиг вляпатися у допінговий скандал, Артем Довбик вирушив до Італії, а Андрій Ярмоленко спочатку втратив, а тепер знову здобув своє місце у складі національної команди. Сталою залишається лише тьмяна гра національної команди. Однак, для перемоги над нинішнім зразком команди бельгійців достатньо бути дисциплінованими.

« Cиньо-жовт і» вже зустрічалися з бельгійцями в рамках групового етапу Чемпіонату Європи. Саме в тому матчі вирішувалася доля України на європейській першості. Поєдинок завершився внічию (0:0) , тому підопічні Сергія Реброва завершили виступи на турнірі, посівши четверту сходинку квартету.

Без «Пічічі» й Максі: кадровий потенціал України

До заявки збірної України на гру проти Бельгії потрапили 23 футболісти, зокрема троє голкіперів. Варто відзначити, що до складу команди повернувся Андрій Лунін, який пропустив листопадовий збір через сімейні обставини. Цікаво також, що знову заслужив на виклик у збірну Єгор Ярмолюк. Гравець «Брентфорда» поки не мав можливості проявити себе, але такий шанс може з’явитися у майбутньому, навіть у матчі проти Бельгії…

Фото: Дан Балашов/УАФ Артем Довбик, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко під час прогулянки

Якщо поява цих двох гравців у заявці радує, то от відсутність там Максима Таловєрова й Артема Довбика насторожує. Перший отримав травму під час виступу за «Плімут», скаржився на дискомфорт, але все ж приїхав до розташування національної команди. Після обстеження лікарі збірної діагностували травму колінного суглоба та відправили Максі лікуватися. Хоч Таловєров не є основним гравцем збірної України, але його вміння грати на другому поверсі могли б знадобитися у боротьбі проти умовного бельгійського велетня Ромелу Лукаку.

Серйозніші наслідки можуть виникнути через відсутність Артема Довбика. Форвард римської «Роми» мав високу температуру, не тренувався за день до матчу, тому не отримав місця у заявці на гру. Сподіваємося, він одужає до матчу-відповіді між командами.

Кризова збірна Бельгії

Суперник України хоч і посідає восьму сходинку в рейтингу збірних за версією ФІФА, але протягом довгого часу не демонструє тієї гри, до якої звикли її фанати. Футболісти, яких називали золотим поколінням бельгійського футболу, у більшості завершили кар’єру. Зі старої гвардії залишилися лише Кевін Де Брюйне, Лукаку та Тібо Куртуа. Перший приїхав до складу збірної з відверто ніякого у цьому сезоні «Манчестер Сіті», тому його фізичні кондиції можуть бути незадовільними.

Останній же повернувся до національної команди після піврічної паузи. Тібо принципово не приїжджав до збірної через конфлікт з колишнім тренером команди Доменіком Тедеско. Куртуа дозволяв собі критично висловлюватися на адресу тренера та звинувачував того у відсутності поваги.

Фото: EPA/UPG Тібо Куртуа

Після того, як команду очолив Руді Гарсія, Тібо повернувся, але, очевидно, не всім у команді подобається його поведінка. Як протест, до збірної відмовився приїжджати інший голкіпер Кун Кастельс, який був першим номером команди під час конфлікту Тібо з тренером.

Очевидно, Тібо – один з кращих голкіперів світу й збірної Бельгії, але чи не призведе його повернення до більших проблем – питання відкрите.

Як перемогти Бельгію?

Судячи з того, що бельгійці протягом тривалого часу – це лише бліда тінь команди зразка 2014-2018 років. Для перемоги у сьогоднішньому поєдинку достатньо буде надійно зіграти проти її лідерів.

Фото: Дан Балашов/УАФ Георгій Судаков й Андрій Ярмоленко під час тренування

Звісно, мова якраз про Де Брюйне, який навіть не в кращих кондиціях здатен хоч раз вивести партнера по команді на ворота суперників, або завдати небезпечного удару. З цим чоловіком не завадило б грати персонально упродовж усього матч. Цілком реалістичне завдання для працелюбного Івана Калюжного.

Не вдаватимемося в деталі тактичної підготовки, бо це все ж завдання Сергія Реброва. Лише відзначимо, що головний козир збірної України – це бажання і характер. Саме його не вистачало в останніх матчах Ліги націй, саме завдяки йому Україна може перемогти суперника. Бельгійці точно технічніші за українців, тому нам залишається нейтралізувати перевагу суперника бігом і боротьбою.

Фото: Дан Балашов/УАФ Футболісти збірної України перед матчем з Бельгією

Щоб реалізувати такий план, команді потрібен лідер та здорова атмосфера. На щастя, лідер повернувся. Так, саме Ярмоленко повинен налаштувати партнерів по команді та слідкувати за рівнем напруги на полі. Такий собі тренер у складі. Ще один футболіст, який повинен грати – це Зінченко. Хоч Сашкові бракує ігрової практики в «Арсеналі», він зараз виглядає незамінним для цієї гри. Характеру і якості на полі йому точно не позичати.

Якщо все вдасться, то такого суперника, як нинішня Бельгія, можна і треба перемагати. Бажано закласти фундамент перемоги у двоматчевому протистоянні вже сьогодні, бо матч-відповідь відбудеться на домашньому для Бельгії полі і може стати серйозною проблемою для збірної України.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров (ліворуч) керує тренувальним процесом

Ця перемога зараз дуже потрібна як Сергію Реброву, який досі не зміг зацементувати за собою місце у тренерському кріслі, так і українцям, які потребують позитивних емоцій у період турбулентності у світі й війні.

Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом. Слідкувати за важливими моментами гри ви можете у текстовій трансляції матчу на Lb.ua.