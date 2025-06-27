Збірна України з волейболу здолала Японію в Лізі націй

Збірна України з волейболу під час матчу

Українська національна команда з волейболу у драматичному матчі перемогла Японію у Лізі націй – 3:2.

У першому сеті перевагу здобули саме японці – 24:26. Потім українці двічі забрали партію з розгромним рахунком – 25:17, 25:18.

У четвертому сеті Японія змогла зрівняти рахунок у матчі (22:25), тому все вирішувалося на тайбрейку.

У підсумку саме українці святкували перемогу у матчі, здолавши суперників – 15:13.

Таким чином підопічні Рауля Лосано здобули четверту перемогу у дебютній Лізі націй.

Після семи поєдинків збірна України посідає четверту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок.

Нагадаємо, раніше українці в волейбольній Лізі націй перемогли США, Кубу й Туреччину.