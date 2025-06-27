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Збірна України з волейболу здолала Японію в Лізі націй

«Синьо-жовті» переграли суперників на тайбрейку.

Збірна України з волейболу здолала Японію в Лізі націй
Збірна України з волейболу під час матчу
Фото: FIVB

Українська національна команда з волейболу у драматичному матчі перемогла Японію у Лізі націй – 3:2.

У першому сеті перевагу здобули саме японці – 24:26. Потім українці двічі забрали партію з розгромним рахунком – 25:17, 25:18.

У четвертому сеті Японія змогла зрівняти рахунок у матчі (22:25), тому все вирішувалося на тайбрейку. 

У підсумку саме українці святкували перемогу у матчі, здолавши суперників – 15:13.

Таким чином підопічні Рауля Лосано здобули четверту перемогу у дебютній Лізі націй.

Після семи поєдинків збірна України посідає четверту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок.

Нагадаємо, раніше українці в волейбольній Лізі націй перемогли США, Кубу й Туреччину
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