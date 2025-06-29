На Черкащині унаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей, серед них — дитина

Уночі 29 червня російська армія завдала ракетно-дроного удару по Черкаській області. Під ворожим ударом опинилося місто Сміла, там постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто. Поруч із містянами всі потрібні служби. На місці координуємось. Розгорнутий оперативний штаб", — ідеться у повідомленні.
Через російську атаку постраждали шестеро людей, серед них — одна дитина. Їм надають необхідну допомогу. Також пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.
"Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди. Продовжуємо роботи", — додає Табурець.