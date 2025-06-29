На Черкащині унаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей, серед них — дитина

Уночі 29 червня російська армія завдала ракетно-дроного удару по Черкаській області. Під ворожим ударом опинилося місто Сміла, там постраждали шестеро людей.

Фото: Ігор Табурець

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто. Поруч із містянами всі потрібні служби. На місці координуємось. Розгорнутий оперативний штаб", — ідеться у повідомленні.

Фото: Ігор Табурець

Через російську атаку постраждали шестеро людей, серед них — одна дитина. Їм надають необхідну допомогу. Також пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

Фото: Ігор Табурець

"Наразі триває обстеження. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди. Продовжуємо роботи", — додає Табурець.