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Після удару РФ мешканців Дрогобича закликають зачинити вікна і не виходити на вулицю без потреби

Унаслідок російського обстрілу зафіксовпно влучання у промисловий об'єкт в Дрогобичі.

Після удару РФ мешканців Дрогобича закликають зачинити вікна і не виходити на вулицю без потреби
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Унаслідок нічного російського обстрілу на Львівщині зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури у Дрогобицькому районі. Людей закликають залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю і щільно зачинити вікна.

Про це повідомили у Дрогобицькій міськраді.

Унаслідок комбінованої атаки РФ ураження зазнав один із промислових об’єктів Дрогобицького району. На місце події прибули всі служби реагування.

 У Дрогобицькій міській раді працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Правоохоронні органи забезпечили перекриття під’їздів до зони ураження та контролюють порядок у місті.

"На території громади активно проводяться обстеження. Вулицями патрулюють поліцейські для виявлення можливих додаткових пошкоджень. Станом на зараз відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. Попередні результати очікуються впродовж трьох годин", — йдеться у повідомленні.

Мешканців Дрогобицької громади закликають залишатися вдома та по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби.

"Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні. Захистіть органи дихання, приготуйте ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину. Якщо ви фіксуєте погіршення стану здоровʼя, невідкладно звертайтесь до медичних закладів. Стежте за офіційними повідомленнями", — ідеться у повідомленні.
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