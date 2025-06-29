За добу росіяни 69 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Російські війська минулої доби завдали орієнтовно 69 ударів по прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей – пролунали загалом 256 вибухів, пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.

Про це повідомляє ОК "Північ".

Росіяни били по прикордонних населених пунктах зі ствольної артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, станкових гранатометів типу АГС, танка або бойової машини піхоти, а також дронами різних типів, зокрема FPV та "Shahed/Гербера", і невідомими вибухонебезпечними предметами, які скидали з безпілотників.

У Чернігівській області ворожих атак зазнали чотири населені пункти Новгород-Сіверського та Корюківського районів, а саме: Карповичі, Блешня, Заріччя, Макошине.

У Сумській області російські загарбники обстріляли 26 населених пунктів Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів. Ідеться про Солідарне, Проходи, Угроїди, Миропільське, Грабовське, Петрушівку, Покровку, Славгород, Братеницю, Олександрівку, Гірки, Малушине, Нову Слободу, Черневе, Чуйківку, Кучерівку, Кореньок, Уланове, Ситне, Прогрес, Старикове, Марчихину Буду, Голубівку, Студенок, Білу Березу та Яструбщину.

У Новій Слободі Конотопського району пошкоджені два приватні будинки. У Черневому та у Марчихиній Буді Шосткинського району пошкоджені приватний будинок та об’єкт критичної інфраструктури.