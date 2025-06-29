Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтави

Уночі через російський обстріл РФ у Полтаві пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Нічна масована комбінована атака ворога — ще один удар по мирних містах. Постраждала й залізнична інфраструктура", — ідеться у повідомленні.

У Полтаві через удар РФ пошкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав.

Усі поїзди рухаються за графіком.