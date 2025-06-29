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Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтави

Ніхто не постраждав.

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Полтави
Пошкодження колій внаслідок російського обстрілу залізниці в Херсоні
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Уночі через російський обстріл РФ у Полтаві пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. 

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Нічна масована комбінована атака ворога — ще один удар по мирних містах. Постраждала й залізнична інфраструктура", — ідеться у повідомленні.

У Полтаві через удар РФ пошкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. 

Усі поїзди рухаються за графіком.

  • Уночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцьому районі є влучання.
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