Окупанти скинули вибухівку з дрона на херсонця

За добу через російську агресію 8 людей дістали поранення.

У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на 61-річного цивільного. Він загинув.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові вбили жителя Херсона", — ідеться у повідомленні.

Загалом, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Олександрівка, Станіслав, Білозерка, Золота Балка, Берислав, Дар'ївка, Софіївка, Широка Балка, Михайлівка, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське, Велетенське, Микільське, Новоолександрівка, Веселе, Дудчани, Новорайськ, Новотягинка, Осокорівка, Токарівка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

Окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.