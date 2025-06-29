Російські окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Війська РФ минулої доби завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, одна людина поранена.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА.
"16-річну дівчину поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", — ідеться у повідомленні.
Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Також війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Білогірʼю.
219 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Юльївку, Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
10 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Чарівне.
159 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхіва, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, зазначив Федоров.
- Обстріли РФ: Сили ППО та авіація ЗСУ знищили 475 ворожих повітряних цілей.