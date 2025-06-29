Російські окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, зазначив Федоров.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Також війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Білогірʼю.

"16-річну дівчину поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА.

Війська РФ минулої доби завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, одна людина поранена.

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