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Російські окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Росіяни завдали 395 ударів по населених пунктах.

Російські окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Війська РФ минулої доби завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, одна людина поранена.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА.

"16-річну дівчину поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", — ідеться у повідомленні.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Також війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Білогірʼю.

219 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Юльївку, Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

10 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Чарівне.

159 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхіва, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, зазначив Федоров.
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