На Полтавщині через російський обстріл виникли проблеми зі світлом

Уночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцьому районі є влучання.
Про це пише очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
"У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", — ідеться у повідомленні.
Також внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
- У ніч на 29 червня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Унаслідок обстрілів постраждали Івано-Франківщина, Черкащина, Львівщина, Миколаїв.