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На Полтавщині через російський обстріл виникли проблеми зі світлом

У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. 

На Полтавщині через російський обстріл виникли проблеми зі світлом
Фото: Володимир Когут

Уночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцьому районі є влучання.

Про це пише очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Також внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
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